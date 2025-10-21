Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
21 октября 2025 / 20:17
21 октября 2025 / 13:03
20 октября 2025 / 19:52
Экономика
Всемирный банк привел оценку послевоенного восстановления Сирии
21 октября 2025 / 20:30
Всемирный банк привел оценку послевоенного восстановления Сирии
© Тимур Абдуллаев/ NewsTeam/ ТАСС

Предполагаемые расходы на восстановление Сирии после 13-летнего конфликта составляют $216 млрд, это в 10 раз превышает ВВП страны. Об этом пишет саудовская газета Asharq al Awsat, ссылаясь на данные, которые отражены в докладе Всемирного банка (ВБ).

Согласно документу, прямой физический ущерб инфраструктуре и жилому фонду в период военных действий с 2011 по 2024 год оценивается в сумму $108 млрд. При этом наибольший урон нанесен провинциям Алеппо, Риф-Дамаск и Хомс, в которых в ближайшие годы необходимо сосредоточить основные инвестиции.

Отмечается, что реальный ВВП арабской республики с 2010 по 2022 годы сократился на 53%, а номинальный ВВП за аналогичный период уменьшился с $67,5 млрд до $21,4 млрд.

В этой связи министр финансов Сирии Мухаммед Ясир Барние отметил важность проведенного ВБ исследования о масштабах разрушений и предстоящих расходах на восстановление экономики республики. Он также призвал международное сообщество "помочь Сирии заложить основу для процветания будущих поколений". 

