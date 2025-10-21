Хинштейн сообщил, что военные КНДР участвуют в разминировании курского приграничья

Разминирование территорий курского приграничья осуществляется при активном участии военных из КНДР. На это обратил внимание губернатор Курской области Александр Хинштейн в эфире телеканала "Сейм".

"Представители народной армии Кореи самым активным образом участвовали в освобождении приграничья. Сегодня они активно участвуют в разминировании территории. И это также важнейшая задача, связанная с будущим восстановлением и обеспечением безопасности территории, на которой находятся минные поля, неразорвавшиеся боеприпасы, авиабомбы, снаряды", - указал он.

По словам главы региона, сегодня Курскую область и КНДР связывают "по-настоящему братские отношения". Он также отметил, что сейчас готовится соглашение с расположенным в КНДР городом Кэсон, который должен стать побратимом Курска.