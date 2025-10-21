RTL: администрация Лувра оценивает ущерб от ограбления музея в €88 млн

Ущерб от ограбления Лувра, которое произошло в минувшее воскресенье, оценивается в €88 млн. Об этом заявила прокурор Парижа Лор Беко в эфире радиостанции RTL.

"Ущерб, по оценке администрации Лувра, составляет €88 млн. Сумма впечатляющая, но она никак не сопоставима с ущербом, нанесенным в историческом плане", - указала она.

Беко отметила, что грабители в любом случае не смогут заполучить сопоставимую сумму, "если им придет в голову переплавить украденные украшения".

По ее словам, расследование продолжается, к нему привлечены порядка 100 следователей. Хотя в Лувр проникли всего четыре злоумышленника, не исключено, что в деле появятся и другие фигуранты, помогавшие в подготовке ограбления, добавила прокурор.

Ранее сообщалось, что, предварительно, из главного парижского музея похищены ювелирные украшения из коллекции Наполеона. Злоумышленники проникли в здание музея со стороны набережной Сены, где велись строительные работы, использовав при этом автовышку.