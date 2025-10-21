Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
21 октября 2025 / 22:30
КОТИРОВКИ
USD
21/10
81.3582
EUR
21/10
94.3845
Новости часа
Трамп заявил, что близок к завершению девятой войны RTL: администрация Лувра оценивает ущерб от ограбления музея в €88 млн
Москва
21 октября 2025 / 22:30
Котировки
USD
21/10
81.3582
0.0000
EUR
21/10
94.3845
0.0000
Эксперт: западные СМИ занимаются манипуляциями вокруг предстоящего российско-американского саммита
Эксперт: западные СМИ занимаются манипуляциями вокруг предстоящего российско-американского саммита
21 октября 2025 / 20:17
Стали известны основные назначения в новом правительстве Японии
Стали известны основные назначения в новом правительстве Японии
21 октября 2025 / 13:03
Трамп не может обеспечить мирный процесс в Газе. Мнение
Трамп не может обеспечить мирный процесс в Газе. Мнение
20 октября 2025 / 19:52
Мы остаёмся в рамках
договорённостей Аляски
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / США: после империи / Трамп 2.0
Политика
Трамп заявил, что близок к завершению девятой войны
21 октября 2025 / 21:17
Трамп заявил, что близок к завершению девятой войны
© AP Photo/ Alex Brandon/ТАСС

Президент США Дональд Трамп в очередной раз поставил себе в заслугу преодоление ряда вооруженных конфликтов в различных регионах мира и выразил уверенность, что вскоре добьется завершения еще одного.

"Мы добились завершения восьми войн. И, хотите - верьте, хотите - нет, грядет завершение девятой", - отметил он, выступая на встрече с членами Сената Конгресса США от Республиканской партии в Белом доме.

Трамп упомянул в числе конфликтов, которые, по его утверждению, были преодолены благодаря его личным усилиям, вспышку напряженности между Индией и Пакистаном. Какой конфликт он имеет в виду под девятым, американский лидер не уточнил. 

Эксперт: западные СМИ занимаются манипуляциями вокруг предстоящего российско-американского саммита
Эксперт: западные СМИ занимаются манипуляциями вокруг предстоящего российско-американского саммита
Стали известны основные назначения в новом правительстве Японии
Стали известны основные назначения в новом правительстве Японии
Трамп не может обеспечить мирный процесс в Газе. Мнение
Трамп не может обеспечить мирный процесс в Газе. Мнение
Мы остаёмся в рамках
договорённостей Аляски
Владимир Путин
Все интервью
21:17
Трамп заявил, что близок к завершению девятой войны
20:57
RTL: администрация Лувра оценивает ущерб от ограбления музея в €88 млн
20:44
Хинштейн сообщил, что военные КНДР участвуют в разминировании курского приграничья
20:30
Всемирный банк привел оценку послевоенного восстановления Сирии
20:13
TVM: премьер Мадагаскара заявил о курсе на строгую экономию бюджета
19:59
Bloomberg: Европа готовит план урегулирования конфликта на Украине
19:46
Президент РФ наградил Михалкова орденом Святого апостола Андрея Первозванного
19:30
Доля расчетов с Россией в рублях и валютах дружественных стран достигла 85,7%
19:16
Вэнс: США должны проявить гибкость в отношении разоружения ХАМАС
18:59
Зюганов: Украина была цветущей страной, пока не пошла неверным путем
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения