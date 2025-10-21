Трамп заявил, что близок к завершению девятой войны

Президент США Дональд Трамп в очередной раз поставил себе в заслугу преодоление ряда вооруженных конфликтов в различных регионах мира и выразил уверенность, что вскоре добьется завершения еще одного.

"Мы добились завершения восьми войн. И, хотите - верьте, хотите - нет, грядет завершение девятой", - отметил он, выступая на встрече с членами Сената Конгресса США от Республиканской партии в Белом доме.

Трамп упомянул в числе конфликтов, которые, по его утверждению, были преодолены благодаря его личным усилиям, вспышку напряженности между Индией и Пакистаном. Какой конфликт он имеет в виду под девятым, американский лидер не уточнил.