Политика
Трамп заявил, что близок к завершению девятой войны
21 октября 2025 / 21:17
© AP Photo/ Alex Brandon/ТАСС
Президент США Дональд Трамп в очередной раз поставил себе в заслугу преодоление ряда вооруженных конфликтов в различных регионах мира и выразил уверенность, что вскоре добьется завершения еще одного.
"Мы добились завершения восьми войн. И, хотите - верьте, хотите - нет, грядет завершение девятой", - отметил он, выступая на встрече с членами Сената Конгресса США от Республиканской партии в Белом доме.
Трамп упомянул в числе конфликтов, которые, по его утверждению, были преодолены благодаря его личным усилиям, вспышку напряженности между Индией и Пакистаном. Какой конфликт он имеет в виду под девятым, американский лидер не уточнил.