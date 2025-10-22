Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
21 октября 2025 / 20:17
Орбан: власти Венгрии продолжают подготовку к встрече Путина и Трампа
22 октября 2025 / 10:18
Орбан: власти Венгрии продолжают подготовку к встрече Путина и Трампа
Венгрия продолжает подготовку к встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште. Об этом сообщил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, выразив надежду, что саммит состоится.

"Подготовка к мирному саммиту продолжается. Дата пока не определена. Когда придет время, мы его организуем", - указал он в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

На прошлой неделе Трамп после телефонного разговора с Путиным сообщил, что они условились встретиться вскоре в венгерской столице. Помощник президента РФ Юрий Ушаков также отметил, что стороны "без промедления" начнут готовить новую встречу лидеров двух стран, которая может быть организована в Будапеште. 

