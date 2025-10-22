Орбан: власти Венгрии продолжают подготовку к встрече Путина и Трампа

Стали известны основные назначения в новом правительстве Японии
21 октября 2025 / 13:03
Политика
© AP Photo/ Denes Erdos/ТАСС
Венгрия продолжает подготовку к встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште. Об этом сообщил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, выразив надежду, что саммит состоится.
"Подготовка к мирному саммиту продолжается. Дата пока не определена. Когда придет время, мы его организуем", - указал он в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
На прошлой неделе Трамп после телефонного разговора с Путиным сообщил, что они условились встретиться вскоре в венгерской столице. Помощник президента РФ Юрий Ушаков также отметил, что стороны "без промедления" начнут готовить новую встречу лидеров двух стран, которая может быть организована в Будапеште.