22 октября 2025 / 13:23
Общество
В России водительские права не будут автоматически продлеваться с 2026 года
22 октября 2025 / 10:40
В России водительские права не будут автоматически продлеваться с 2026 года
Автоматическое продление водительских удостоверений, действующее в России с 2022 года, завершится с начала 2026 года. Об этом заявил ассистент кафедры административного права и процесса имени Л. Л. Попова Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Тургунбой Зокиров.

"Предусмотрено продление на три года российских национальных водительских удостоверений, сроки действия которых истекают в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года. Если действие водительского удостоверения истекает, например, с 31 декабря 2025 года, то оно будет действительно по 30 декабря 2028 года. Но если срок действия прав истекает с 1 января 2026 года, то автоматического продления не будет", - сказал он в беседе с ТАСС.

По словам собеседника агентства, водителям, которые уже единожды воспользовались автопродлением, нужно знать дату, с которой удостоверение должно было считаться недействительным. Это необходимо, чтобы своевременно продлить права в стандартном порядке и не нарушить закон, добавил он.

"Дата указывается в самом удостоверении. Например, если срок действия прав должен был истечь 1 января 2023 года, то он продлялся с последнего дня их действия - с 31 декабря 2022 года. По 31 декабря 2025 года. Значит, с 1 января 2026 года такое водительское удостоверение будет недействительно", - пояснил Зокиров.

Постановлением правительства РФ в апреле 2022 года срок действия водительских удостоверений, истекавших в 2022-2023 годах, был продлен на три года. Аналогичные решения принимались в 2023 и 2024 годах.

За управление автомобилем с просроченными правами предусмотрен штраф от 5 тыс. до 15 тыс. рублей и эвакуация транспортного средства.

Срок действия водительских прав (без автопродления) составляет 10 лет. 

