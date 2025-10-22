Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
21 октября 2025 / 20:17
Экономика
В Минобороны РФ выполнили оптимизацию расходов ведомства
22 октября 2025 / 10:59
В Минобороны РФ выполнили оптимизацию расходов ведомства
© Сергей Бобылев/ ТАСС

В Минобороны РФ создана система контроля исполнения расходов военного бюджета. Об этом информировал первый заместитель главы российского военного ведомства Леонид Горнин.

"В Минобороны России создана система контроля исполнения расходов военного бюджета, обеспечившая в 2025 году возможность изыскания внутренних резервов, их перераспределение на финансирование и обеспечение приоритетных мероприятий, в том числе за счет внутренней экономии финансовых средств", - следует из публикации Горнина для газеты "Красная звезда".

По его словам, процесс исполнения военного бюджета в текущем году дополнили новыми подходами. В частности, утвердили контрольные точки, а также риск-ориентированные критерии оценки исполнения плановых показателей военного бюджета. Обеспечили непрерывный автоматизированный мониторинг выполнения госконтрактов и контроль исполнения расходов бюджета ведомства в режиме онлайн с оценкой и выявлением имеющихся рисков своевременной поставки необходимой продукции.

Первый замминистра отметил, что по результатам внедрения этих подходов проведена работа по оптимизации расходов МО РФ.

Он обратил внимание, что это позволило перераспределить в 2025 году на закупку приоритетных образцов вооружения, специальной и военной техники свыше 860 млрд рублей за счет оптимизации заданий государственного оборонного заказа. 

