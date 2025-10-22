Финский политик Армандо Мема заявил о необходимости признать новые границы России и не допускать двойных стандартов в вопросах принятия изменений на карте.

"Границы можно переопределить, если это приведет к миру. В качестве хорошего примера в этом смысле можно привести Косово. Наше лицемерие заключается в том, что мы можем принять новые границы Косово, но если Россия защищает русскоязычное население, то мы этого принять не можем. Нам следует признать новые границы новых регионов РФ так же, как мы делали с Косово", - указал политик в соцсети X.

В минувшую пятницу Трамп встретился с Зеленским в Белом доме. Позднее Зеленский признал, что на встрече представители команды Трампа требовали от Киева выйти из Донбасса. СМИ также информировали о том, что американский лидер отказался передать Украине крылатые ракеты Tomahawk.