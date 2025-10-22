Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
22 октября 2025 / 13:44
КОТИРОВКИ
USD
22/10
81.3475
EUR
22/10
94.6656
Новости часа
Китай отреагировал на заявление Трампа о нежелании Пекина взять Тайвань силой Финский политик призвал признать новые границы РФ
Москва
22 октября 2025 / 13:44
Котировки
USD
22/10
81.3475
0.0000
EUR
22/10
94.6656
0.0000
Эксперт: западные СМИ занимаются манипуляциями вокруг предстоящего российско-американского саммита
Эксперт: западные СМИ занимаются манипуляциями вокруг предстоящего российско-американского саммита
21 октября 2025 / 20:17
Стали известны основные назначения в новом правительстве Японии
Стали известны основные назначения в новом правительстве Японии
21 октября 2025 / 13:03
Трамп не может обеспечить мирный процесс в Газе. Мнение
Трамп не может обеспечить мирный процесс в Газе. Мнение
20 октября 2025 / 19:52
Мы остаёмся в рамках
договорённостей Аляски
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Политика / Русский мир / Политика и религия
Политика
Финский политик призвал признать новые границы РФ
22 октября 2025 / 11:19
Финский политик призвал признать новые границы РФ
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Финский политик Армандо Мема заявил о необходимости признать новые границы России и не допускать двойных стандартов в вопросах принятия изменений на карте.

"Границы можно переопределить, если это приведет к миру. В качестве хорошего примера в этом смысле можно привести Косово. Наше лицемерие заключается в том, что мы можем принять новые границы Косово, но если Россия защищает русскоязычное население, то мы этого принять не можем. Нам следует признать новые границы новых регионов РФ так же, как мы делали с Косово", - указал политик в соцсети X.

В минувшую пятницу Трамп встретился с Зеленским в Белом доме. Позднее Зеленский признал, что на встрече представители команды Трампа требовали от Киева выйти из Донбасса. СМИ также информировали о том, что американский лидер отказался передать Украине крылатые ракеты Tomahawk. 

Эксперт: западные СМИ занимаются манипуляциями вокруг предстоящего российско-американского саммита
Эксперт: западные СМИ занимаются манипуляциями вокруг предстоящего российско-американского саммита
Стали известны основные назначения в новом правительстве Японии
Стали известны основные назначения в новом правительстве Японии
Трамп не может обеспечить мирный процесс в Газе. Мнение
Трамп не может обеспечить мирный процесс в Газе. Мнение
Мы остаёмся в рамках
договорённостей Аляски
Владимир Путин
Все интервью
11:40
Китай отреагировал на заявление Трампа о нежелании Пекина взять Тайвань силой
11:19
Финский политик призвал признать новые границы РФ
10:59
В Минобороны РФ выполнили оптимизацию расходов ведомства
10:40
В России водительские права не будут автоматически продлеваться с 2026 года
10:18
Орбан: власти Венгрии продолжают подготовку к встрече Путина и Трампа
21:17
Трамп заявил, что близок к завершению девятой войны
20:57
RTL: администрация Лувра оценивает ущерб от ограбления музея в €88 млн
20:44
Хинштейн сообщил, что военные КНДР участвуют в разминировании курского приграничья
20:30
Всемирный банк привел оценку послевоенного восстановления Сирии
20:13
TVM: премьер Мадагаскара заявил о курсе на строгую экономию бюджета
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения