Китай отреагировал на заявление Трампа о нежелании Пекина взять Тайвань силой

Материковый Китай намерен очистить Тайвань от сепаратистских элементов. С таким заявлением выступила официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чжу Фэнлянь, комментируя высказывание президента США Дональда Трампа о "нежелании" китайских властей взять остров силой.

"Мы готовы обеспечить широкое пространство для мирного воссоединения, проявлять максимальную искренность и прилагать все усилия ради перспективы мирного воссоединения. Вместе с тем мы не оставим места для сепаратистской деятельности сторонников так называемой независимости Тайваня, в какой бы то ни было форме", - сказала она в ходе брифинга, комментируя слова Трампа.

Чжу Фэнлянь также обратила внимание, что решение тайваньского вопроса является "исключительно внутренним делом китайского народа". По ее словам, провокационные действия правящей на острове Демократической прогрессивной партии и ее попытки опереться на внешние силы, чтобы обособиться от материкового Китая, - это "наибольшая угроза миру и стабильности в Тайваньском проливе".

Некоторое время назад американский лидер высказал мнение, что Пекин не желает атаковать Тайвань и будет ладить с Вашингтоном по тайваньскому вопросу. Трамп сослался на "лучшие вооружения", из-за которых с Соединенными Штатами "никто не станет шутить".

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года. Тайбэй сохраняет флаг и отдельные атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, это один из регионов КНР. Признавая политику "одного Китая", США продолжают поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляют острову вооружения.