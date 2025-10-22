Российский рынок акций в начале основной торговой сессии растет

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 22 октября отметился ростом ключевых индексов. Курс юаня также демонстрирует рост в начале торгов.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС увеличились на 0,85% и торговались на уровне 2 654,83 и 1 028,09 пункта соответственно. Курс юаня прибавил 4,2 копейки и находился на отметке в 11,45 рубля. К 10:01 мск курс китайской валюты поднялся выше 11,462 рубля впервые с 6 октября (+5,5 копейки)

К 10:15 мск индекс Мосбиржи замедлил рост и составлял 2 648,68 (+0,62%), индекс РТС находился на отметке в 1 025,71 пункта (+0,62%). Вместе с тем курс юаня составлял 11,457 рубля (+4,9 копейки).