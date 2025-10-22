JPost: Рубио посетит Израиль с двухдневным визитом

Госсекретарь США Марко Рубио 23 октября прибудет в Израиль с двухдневным визитом. Об этом пишет газета The Jerusalem Post.

По данным издания, во вторник в Израиль прибыл с визитом вице-президент США Джей Ди Вэнс, а с начала текущей недели в еврейском государстве находятся спецпосланник президента США Дональда Трампа - Стивен Уиткофф - и зять американского лидера Джаред Кушнер. Усилия представителей Вашингтона нацелены на поддержание прекращения огня в секторе Газа.

9 октября Трамп сообщил, что представители Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС достигли договоренностей в рамках первого этапа мирного плана, который предполагает освобождение всех удерживаемых в секторе Газа заложников и отвод израильских войск на согласованные позиции. В ночь на 10 октября канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявила, что правительство утвердило сделку по освобождению заложников. Соглашение о прекращении огня в секторе начало действовать с 10 октября.