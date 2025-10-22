Мотэги: Япония нацелена решить территориальный вопрос и заключить мир с Россией

Новый кабмин Японии во главе с Санаэ Такаити по-прежнему нацелен решить вопрос принадлежности южных Курильских островов и заключить мирный договор с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел страны Тосимицу Мотэги на первой с момента назначения пресс-конференции. Политик уже занимал этот пост с 2019 по 2021 год.

"Решить вопрос принадлежности четырех северных островов (южная часть Курил) и заключить мирный договор - мы продолжим придерживаться этой позиции", - отметил он. Вместе с тем Мотэги признал, что "говорить о возможности какого-либо прогресса на переговорах по мирному соглашению с Москвой сейчас не приходится".

Кроме того, по его словам, приоритетное значение для правительства имеет вопрос возобновления поездок на южные Курильские острова их бывших японских жителей для посещения остающихся там захоронений родственников. "Это приоритетный вопрос и важнейшая гуманитарная проблема", - указал глава МИД, добавив, что японское правительство будет активно добиваться от РФ возобновления таких поездок.

Россия и Япония с середины прошлого века вели консультации о мирном договоре по итогам Второй мировой войны. Главным препятствием на пути к этому остаются разногласия в отношении южной части Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав СССР, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов. МИД РФ не раз отмечал, что российский суверенитет над этими территориями не подлежит сомнению.