21 октября 2025 / 13:03
20 октября 2025 / 19:52
Экономика
Курс доллара на межбанке впервые с 10 октября поднялся выше 82 рублей
22 октября 2025 / 12:45
© Егор Алеев/ ТАСС
Курс доллара на российском межбанковском рынке в среду превысил 82 рубля впервые с 10 октября текущего года.
По состоянию на 10:24 мск, курс американской валюты поднимался на 0,79% и торговался на уровне 82,0117 рубля.
Вместе с тем курс евро на российском межбанке прибавлял 0,56% и находился на отметке в 94,9 рубля, свидетельствуют данные торгов.