Сийярто заявил, что Венгрия не будет исполнять решение МУС об аресте Путина

Венгрия не будет исполнять решения Международного уголовного суда (МУС) в отношении президента РФ Владимира Путина, если он прибудет в Будапешт для встречи с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью телеканалу CNN.

Он также выразил надежду на то, что Европейский союз не будет чинить препятствий для поездки главы российского государства на саммит в Будапешт. "Президент Путин летом посещал США и не был там арестован. Если он приедет в Венгрию, то тоже не будет арестован", - указал глава МИД, отвечая на вопрос по поводу решения МУС о выдаче ордера на арест Путина.

Ранее Сийярто уже заявлял о готовности Венгрии "обеспечить все условия для того, чтобы президенты США и России могли провести переговоры в безопасной и спокойной обстановке".

В марте 2023 года МУС выдал ордера на арест Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по обвинению в "незаконной депортации" украинских детей. В этой связи пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва не признает юрисдикцию МУС.

Венгрия, как и Россия, а также ряд других стран, включая США и Китай, отказалась участвовать в работе МУС и подчиняться его решениям. В апреле текущего года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о выходе его страны из МУС после того, как суд выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. После этого Нетаньяху спокойно посетил Будапешт с визитом.