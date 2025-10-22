Президент Франции Эмманюэль Макрон в условиях внутриполитических проблем превратился из идеолога единой Европы в "зануду, отравляющего общее веселье". Соответствующую точку зрения изложило издание Politico.

В преддверии саммита ЕС, который откроется в Брюсселе 23 октября, журналисты опросили десяток дипломатов и чиновников из разных стран сообщества. В большинстве они полагают, что внутриполитические проблемы Макрона и его сфокусированность на своем политическом наследии превратили его "из двигателя в тормоз прогресса". "Эта версия Макрона полностью сконцентрирована на внутренних проблемах. Он более не лидер Европы, каким мы его знали", - заявил изданию неназванный европейский дипломат.

Отмечается, что французский лидер за последнее время отверг целый ряд инициатив, выдвинутых в рамках ЕС - создание "стены дронов", упрощение процесса предоставления членства, призывы к более строгому соблюдению экологических норм в международной кооперации. Он с осторожностью, а иногда и с раздражением реагирует на такие инициативы, опасаясь, что они повлекут за собой негатив со стороны французской общественности.

Politico обращает внимание, что это диссонирует с тем, какие идеи Макрон продвигал в начале своей работы на высшей государственной должности.

По мнению неназванного соратника Макрона во Франции, у президента недостаточно политического капитала для реализации собственных амбиций, особенно тех, которые позволяют таким правым политикам, как Марин Ле Пен, наращивать свою популярность.