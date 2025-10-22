Песков заявил, что Путин лично не будет участвовать в саммите G20

Президент России Владимир Путин не будет участвовать лично в саммите Группы двадцати (G20) в Южно-Африканской Республике (ЮАР). Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков при общении с журналистами.

"Путин не примет личное участие, но Россия, как мы уже заявляли, будет представлена на достойном уровне. Мы своевременно вас проинформируем, кто это будет", - сказал он, комментируя участие России в саммите "двадцатки" в ЮАР.

Саммит Группы двадцати пройдет в Йоханнесбурге 22-23 ноября. По его завершении председательство в G20 примут США.