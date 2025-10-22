Стали известны основные назначения в новом правительстве Японии
21 октября 2025 / 13:03
Безопасность
Российские ВС освободили населенные пункты Павловка и Ивановка
22 октября 2025 / 13:45
© Александр Река/ТАСС
Подразделения группировки войск "Восток" и "Центр" за минувшие сутки освободили Павловку в Запорожской области и Ивановку в Днепропетровской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободили населенный пункт Павловка Запорожской области. Подразделения группировки войск "Центр" в ходе активных действий освободили населенный пункт Ивановка Днепропетровской области", - указали в российском оборонном ведомстве.