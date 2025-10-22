Страны Европы покупают у США газ по цене духов Chanel, нанося ущерб собственной экономике. На это обратил внимание председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Американский газ, который поставляют в Европу - это не Chanel. Но его запах оценили ровно так же, как французские духи. И они покупают, разрушая свою экономику. А наши газопроводы взорвали, сделав себе хуже", - отметил он в ходе обсуждения российского бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.

Володин подчеркнул, что европейские лидеры демонстрируют отсутствие ответственного подхода к интересам своих граждан. "Будущее покажет, что они понатворили, поскольку там нет ответственного отношения к своим гражданам, о чем мы сейчас говорим. Надо думать о стране, надо беспокоиться о наших гражданах", - указал он.

27 июля глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп договорились, что Вашингтон с 1 августа установит пошлины в размере 15% на примерно 75% ввозимых в Соединенные Штаты европейских товаров вместо 30-процентных пошлин на весь импорт из Европы, которые угрожал ввести Белый дом. Взамен комиссия пообещала полностью отказаться от любых видов импорта в ЕС российских энергоресурсов и закупить американские нефть, газ, ядерное оборудование и топливо на $750 млрд, а также инвестировать $600 млрд в экономику США.