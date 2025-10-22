Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
22 октября 2025 / 16:47
КОТИРОВКИ
USD
22/10
81.3475
EUR
22/10
94.6656
Новости часа
В рамках ядерной тренировки произведены пуски МБР и крылатых ракет Володин отметил, что США продают Европе газ по цене духов Chanel
Москва
22 октября 2025 / 16:47
Котировки
USD
22/10
81.3475
0.0000
EUR
22/10
94.6656
0.0000
Эксперт: западные СМИ занимаются манипуляциями вокруг предстоящего российско-американского саммита
Эксперт: западные СМИ занимаются манипуляциями вокруг предстоящего российско-американского саммита
21 октября 2025 / 20:17
Стали известны основные назначения в новом правительстве Японии
Стали известны основные назначения в новом правительстве Японии
21 октября 2025 / 13:03
Трамп не может обеспечить мирный процесс в Газе. Мнение
Трамп не может обеспечить мирный процесс в Газе. Мнение
20 октября 2025 / 19:52
Мы остаёмся в рамках
договорённостей Аляски
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Безопасность / Стратегическая безопасность / Подрывная деятельность против России
Безопасность
В рамках ядерной тренировки произведены пуски МБР и крылатых ракет
22 октября 2025 / 14:15
В рамках ядерной тренировки произведены пуски МБР и крылатых ракет
© Александр Казаков/Управление прессы и информации Президента РФ/ТАСС

В рамках тренировки ядерных сил под руководством президента РФ Владимира Путина были произведены практические пуски межконтинентальных баллистических ракет и крылатых ракет воздушного базирования. Соответствующее сообщение размещено на сайте Кремля.

"Под руководством верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ Владимира Путина проведена тренировка стратегических ядерных сил с привлечением их наземной, морской и авиационной составляющих. Выполнены практические пуски межконтинентальных баллистических ракет и крылатых ракет воздушного базирования", - следует из сообщения. 

Эксперт: западные СМИ занимаются манипуляциями вокруг предстоящего российско-американского саммита
Эксперт: западные СМИ занимаются манипуляциями вокруг предстоящего российско-американского саммита
Стали известны основные назначения в новом правительстве Японии
Стали известны основные назначения в новом правительстве Японии
Трамп не может обеспечить мирный процесс в Газе. Мнение
Трамп не может обеспечить мирный процесс в Газе. Мнение
Мы остаёмся в рамках
договорённостей Аляски
Владимир Путин
Все интервью
14:15
В рамках ядерной тренировки произведены пуски МБР и крылатых ракет
13:58
Володин отметил, что США продают Европе газ по цене духов Chanel
13:45
Российские ВС освободили населенные пункты Павловка и Ивановка
13:33
Песков заявил, что Путин лично не будет участвовать в саммите G20
13:14
Politico: Макрон из "визионера единой Европы" стал занудой
12:58
Сийярто заявил, что Венгрия не будет исполнять решение МУС об аресте Путина
12:45
Курс доллара на межбанке впервые с 10 октября поднялся выше 82 рублей
12:30
Мотэги: Япония нацелена решить территориальный вопрос и заключить мир с Россией
12:15
JPost: Рубио посетит Израиль с двухдневным визитом
11:58
Российский рынок акций в начале основной торговой сессии растет
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения