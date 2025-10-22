В рамках ядерной тренировки произведены пуски МБР и крылатых ракет

В рамках тренировки ядерных сил под руководством президента РФ Владимира Путина были произведены практические пуски межконтинентальных баллистических ракет и крылатых ракет воздушного базирования. Соответствующее сообщение размещено на сайте Кремля.

"Под руководством верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ Владимира Путина проведена тренировка стратегических ядерных сил с привлечением их наземной, морской и авиационной составляющих. Выполнены практические пуски межконтинентальных баллистических ракет и крылатых ракет воздушного базирования", - следует из сообщения.