В рамках ядерной тренировки произведены пуски МБР и крылатых ракет

© Александр Казаков/Управление прессы и информации Президента РФ/ТАСС
В рамках тренировки ядерных сил под руководством президента РФ Владимира Путина были произведены практические пуски межконтинентальных баллистических ракет и крылатых ракет воздушного базирования. Соответствующее сообщение размещено на сайте Кремля.
"Под руководством верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ Владимира Путина проведена тренировка стратегических ядерных сил с привлечением их наземной, морской и авиационной составляющих. Выполнены практические пуски межконтинентальных баллистических ракет и крылатых ракет воздушного базирования", - следует из сообщения.