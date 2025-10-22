Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
22 октября 2025 / 17:57
КОТИРОВКИ
USD
22/10
81.3475
EUR
22/10
94.6656
Новости часа
Yonhap: запущенные КНДР ракеты пролетели порядка 350 км Проект бюджета на 2026-2028 годы прошел I чтение в Госдуме
Москва
22 октября 2025 / 17:57
Котировки
USD
22/10
81.3475
0.0000
EUR
22/10
94.6656
0.0000
Эксперт: западные СМИ занимаются манипуляциями вокруг предстоящего российско-американского саммита
Эксперт: западные СМИ занимаются манипуляциями вокруг предстоящего российско-американского саммита
21 октября 2025 / 20:17
Стали известны основные назначения в новом правительстве Японии
Стали известны основные назначения в новом правительстве Японии
21 октября 2025 / 13:03
Трамп не может обеспечить мирный процесс в Газе. Мнение
Трамп не может обеспечить мирный процесс в Газе. Мнение
20 октября 2025 / 19:52
Мы остаёмся в рамках
договорённостей Аляски
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Спорт / Олимпийское движение / Олимпийское движение
Спорт
Реку с крокодилами одобрили для состязаний на Олимпиаде в Австралии
22 октября 2025 / 14:32
Реку с крокодилами одобрили для состязаний на Олимпиаде в Австралии
© AAPIMAGE via Reuters Connect/ТАСС

Река Фицрой, где обитают крокодилы, заявленная правительством австралийского штата Квинсленд для проведения для проведения соревнований в рамках Олимпийских игр 2032 года, получила одобрение национальной организации, отвечающей за сооружение олимпийских спортивных объектов. Об этом пишет издание The Australian.

Сообщается, что национальная структура, отвечающая за модернизацию и строительство спортивных объектов для Олимпийских и Паралимпийских игр 2032 года в Брисбене (Games Independent Infrastructure and Coordination Авторity, GIICA) сочла реку Фицрой пригодной для проведения соревнований по гребле на байдарках и каноэ.

"Фактически у нас есть зеленый свет для гребного спорта в 2032 году. Все данные собраны, и больше нет никаких препятствий для проведения здесь соревнований", - заявил депутат федерального парламента Австралии от штата Квинсленд Мэтт Канаван.

Как отмечается, специалисты GIICA провели проверку всех необходимых характеристик реки и заключили, что они полностью соответствуют требованиям международной федерации гребного спорта. Вместе с тем премьер-министр штата Квинсленд Дэвид Крисафулли дал обещание, что власти региона займутся борьбой с населяющими реку крокодилами и нейтрализуют эту угрозу.

Ранее Международная федерация гребного спорта признала реку Фицрой непригодной для проведения соревнований во время Олимпийских игр 2032 года. 

Последние годы на реке Фицрой тренируются члены олимпийской сборной Австралии по гребле, там же регулярно организуются университетские соревнования. 

Эксперт: западные СМИ занимаются манипуляциями вокруг предстоящего российско-американского саммита
Эксперт: западные СМИ занимаются манипуляциями вокруг предстоящего российско-американского саммита
Стали известны основные назначения в новом правительстве Японии
Стали известны основные назначения в новом правительстве Японии
Трамп не может обеспечить мирный процесс в Газе. Мнение
Трамп не может обеспечить мирный процесс в Газе. Мнение
Мы остаёмся в рамках
договорённостей Аляски
Владимир Путин
Все интервью
15:59
Yonhap: запущенные КНДР ракеты пролетели порядка 350 км
15:43
Проект бюджета на 2026-2028 годы прошел I чтение в Госдуме
15:30
Песков отметил, что президенты РФ и США не хотят тратить время
15:17
МИД Казахстана: доверительные контакты между Токаевым и Путиным имеют решающее значение
14:58
Средства ПВО РФ сбили украинский самолет Су-27
14:45
Мишустин призвал делать все возможное для обеспечения достойной оплаты труда медиков
14:32
Реку с крокодилами одобрили для состязаний на Олимпиаде в Австралии
14:15
В рамках ядерной тренировки произведены пуски МБР и крылатых ракет
13:58
Володин отметил, что США продают Европе газ по цене духов Chanel
13:45
Российские ВС освободили населенные пункты Павловка и Ивановка
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения