Реку с крокодилами одобрили для состязаний на Олимпиаде в Австралии

Река Фицрой, где обитают крокодилы, заявленная правительством австралийского штата Квинсленд для проведения для проведения соревнований в рамках Олимпийских игр 2032 года, получила одобрение национальной организации, отвечающей за сооружение олимпийских спортивных объектов. Об этом пишет издание The Australian.

Сообщается, что национальная структура, отвечающая за модернизацию и строительство спортивных объектов для Олимпийских и Паралимпийских игр 2032 года в Брисбене (Games Independent Infrastructure and Coordination Авторity, GIICA) сочла реку Фицрой пригодной для проведения соревнований по гребле на байдарках и каноэ.

"Фактически у нас есть зеленый свет для гребного спорта в 2032 году. Все данные собраны, и больше нет никаких препятствий для проведения здесь соревнований", - заявил депутат федерального парламента Австралии от штата Квинсленд Мэтт Канаван.

Как отмечается, специалисты GIICA провели проверку всех необходимых характеристик реки и заключили, что они полностью соответствуют требованиям международной федерации гребного спорта. Вместе с тем премьер-министр штата Квинсленд Дэвид Крисафулли дал обещание, что власти региона займутся борьбой с населяющими реку крокодилами и нейтрализуют эту угрозу.

Ранее Международная федерация гребного спорта признала реку Фицрой непригодной для проведения соревнований во время Олимпийских игр 2032 года.

Последние годы на реке Фицрой тренируются члены олимпийской сборной Австралии по гребле, там же регулярно организуются университетские соревнования.