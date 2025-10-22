Мишустин призвал делать все возможное для обеспечения достойной оплаты труда медиков

Необходимо продолжать работу по улучшению условий труда российских медиков и обеспечению их достойной оплатой труда. На этом акцентировал внимание председатель правительства РФ Михаил Мишустин в видеообращении к участникам конгресса "Национальное здравоохранение".

"Важно и дальше делать все возможное для улучшения условий труда наших медиков, обеспечить им достойные зарплаты", - подчеркнул он. Мишустин заметил, что по поручению президента уже введены финансовые надбавки для сотрудников первичного звена здравоохранения, "повышены выплаты для тех, кто работает в сельской местности, районных центрах и малых городах".

По его словам, доступность медицинской помощи неизменно находится в зоне внимания правительства. В рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение" была обновлена материально-техническая база медучреждений. "Поликлиники получили новые автомобили, передвижные комплексы. Построено или отремонтировано более 10 тыс. организаций первичного звена. В них передано свыше 230 тыс. единиц оборудования, 60% которого отечественное. Ввели в эксплуатацию 21 детскую больницу", - указал премьер-министр.

Он также поблагодарил сотрудников сферы здравоохранения за преданность профессии и заботу о пациентах. "За доброе отношение и за доброе сердце", - отметил Мишустин.