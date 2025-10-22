Средства ПВО РФ сбили украинский самолет Су-27

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили самолет Су-27 Воздушных сил Украины, 3 управляемых авиабомбы и 224 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты самолет Су-27 воздушных сил Украины, четыре крылатые ракеты, три управляемые авиационные бомбы, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 224 беспилотника самолетного типа", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены: 668 самолетов, 283 вертолета, 91 690 беспилотников, 633 зенитных ракетных комплекса, 25 616 танков и других боевых бронемашин, 1 605 боевых машин реактивных систем залпового огня, 30 705 орудий полевой артиллерии и минометов, 44 572 единицы специальной военной автомобильной техники.