22 октября 2025 / 17:57
Yonhap: запущенные КНДР ракеты пролетели порядка 350 км Проект бюджета на 2026-2028 годы прошел I чтение в Госдуме
21 октября 2025 / 20:17
/ Ближнее зарубежье / Политика / Русский мир / Геополитика

Политика
Политика
МИД Казахстана: доверительные контакты между Токаевым и Путиным имеют решающее значение
22 октября 2025 / 15:17
МИД Казахстана: доверительные контакты между Токаевым и Путиным имеют решающее значение
© Александр Щербак/ ТАСС

Регулярный диалог и доверительные контакты между президентами Казахстана и России Касым-Жомартом Токаевым и Владимиром Путиным играют ключевую роль в развитии двусторонних отношений. Об этом заявил министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.

"Доверительные контакты между лидерами наших государств играют ключевую роль в развитии двусторонних связей, регулярный диалог на высшем уровне задает политическую динамику всему комплексу сотрудничества между нашими государствами и обеспечивает последовательное продвижение совместных инициатив", - отметил он.

Глава МИД Казахстана также обратил внимание, что страны связаны стратегическим партнерством и союзничеством, основанным на многолетних традициях дружбы и взаимопонимания.

Визит Кошербаева проходит в преддверии запланированного на 12 ноября государственного визита в РФ Токаева. 

