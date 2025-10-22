МИД Казахстана: доверительные контакты между Токаевым и Путиным имеют решающее значение

Регулярный диалог и доверительные контакты между президентами Казахстана и России Касым-Жомартом Токаевым и Владимиром Путиным играют ключевую роль в развитии двусторонних отношений. Об этом заявил министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.

"Доверительные контакты между лидерами наших государств играют ключевую роль в развитии двусторонних связей, регулярный диалог на высшем уровне задает политическую динамику всему комплексу сотрудничества между нашими государствами и обеспечивает последовательное продвижение совместных инициатив", - отметил он.

Глава МИД Казахстана также обратил внимание, что страны связаны стратегическим партнерством и союзничеством, основанным на многолетних традициях дружбы и взаимопонимания.

Визит Кошербаева проходит в преддверии запланированного на 12 ноября государственного визита в РФ Токаева.