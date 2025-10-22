Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Песков отметил, что президенты РФ и США не хотят тратить время
22 октября 2025 / 15:30
Песков отметил, что президенты РФ и США не хотят тратить время

22 октября 2025 / 15:30
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не хотели бы терять время впустую на саммите в Венгрии, но для того, чтобы он был результативным, требуется подготовка. На это обратил внимание пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков при общении с журналистами.

Он отметил, что никто из лидеров РФ и США "не хочет терять время впустую". Комментируя слова Трампа о нежелании терять время впустую на предстоящем саммите, представитель Кремля указал, что оба президента привыкли работать эффективно и с высокой результативностью.

Вместе с тем он подчеркнул, что эффективность неизменно требует подготовки.

