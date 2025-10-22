Проект бюджета на 2026-2028 годы прошел I чтение в Госдуме

Проект федерального бюджета РФ на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов прошел первое чтение в Госдуме.

Согласно документу, в 2026 году ВВП вырастет на 1,3%, а за три года увеличится почти на 7%, составив в номинальном выражении около 276 трлн рублей. Доходы бюджета в 2026 году составят 40,3 трлн рублей, в 2027 году - 42,9 трлн рублей, в 2028 году - 45,9 трлн рублей; из них нефтегазовые доходы в 2026 году - 8,918 трлн рублей, в 2027 году - 9,050 трлн рублей, в 2028 году - 9,704 трлн рублей; при этом ненефтегазовые доходы в 2026 году составят 31,364 трлн рублей, в 2027 году - 33,859 трлн рублей, в 2028 году - 36,164 трлн рублей. Расходы бюджета составят 44,069 трлн рублей, 46,096 трлн рублей и 49,383 трлн рублей соответственно. Дефицит бюджета составит в 2026 году - 3,786 трлн рублей, в 2027 году - 3,185 трлн рублей, в 2028 году - 3,513 трлн рублей.

Вместе с тем верхний предел государственного внутреннего долга составит на 1 января 2027 года 37,436 трлн рублей, на 1 января 2028 года - 42,184 трлн рублей, на 1 января 2029 года - 47,412 трлн рублей.

Кроме того, верхний предел государственного внешнего долга составит на 1 января 2027 года $66,8 млрд (€59,1 млрд), на 1 января 2028 года - $63,9 млрд (€57,6 млрд), на 1 января 2029 года - $62,3 млрд (€56,1 млрд). Объем Фонда национального благосостояния в 2026 году составит 13,637 трлн рублей, в 2027 году - 13,66 трлн рублей, в 2028 году - 13,836 трлн рублей.