Безопасность
Yonhap: запущенные КНДР ракеты пролетели порядка 350 км
22 октября 2025 / 15:59
Yonhap: запущенные КНДР ракеты пролетели порядка 350 км
© Юрий Смитюк/ ТАСС

Запущенные военными КНДР утром 22 октября баллистические ракеты малой дальности преодолели расстояние порядка 350 км. Об этом со ссылкой на южнокорейских военных информировало агентство Yonhap.

Некоторое время назад в Комитете начальников штабов ВС Республики Корея сообщили о запуске около 08:10 по местному времени (02:10 мск) нескольких баллистических ракет из района уезда Чунхва провинции Хванхэ-Пукто в северо-восточном направлении. Согласно данным южнокорейской стороны, снаряды упали на суше, хотя были запущены в сторону Японского моря. В Сеуле предположили, что была испытана новая тактическая ракета "Хвасон-11ДА-4,5", которую запускали 18 сентября прошлого года.

Нынешний запуск стал первым при президенте Республики Корея Ли Чжэ Мёне, который пришел к власти в начале июня, и пятым в 2025 году. На следующей неделе в южнокорейском городе Кёнджу состоится саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Ожидается, что за несколько дней до мероприятия на юг Корейского полуострова прибудет президент США Дональд Трамп. 

