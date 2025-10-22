Yonhap: запущенные КНДР ракеты пролетели порядка 350 км

Запущенные военными КНДР утром 22 октября баллистические ракеты малой дальности преодолели расстояние порядка 350 км. Об этом со ссылкой на южнокорейских военных информировало агентство Yonhap.

Некоторое время назад в Комитете начальников штабов ВС Республики Корея сообщили о запуске около 08:10 по местному времени (02:10 мск) нескольких баллистических ракет из района уезда Чунхва провинции Хванхэ-Пукто в северо-восточном направлении. Согласно данным южнокорейской стороны, снаряды упали на суше, хотя были запущены в сторону Японского моря. В Сеуле предположили, что была испытана новая тактическая ракета "Хвасон-11ДА-4,5", которую запускали 18 сентября прошлого года.

Нынешний запуск стал первым при президенте Республики Корея Ли Чжэ Мёне, который пришел к власти в начале июня, и пятым в 2025 году. На следующей неделе в южнокорейском городе Кёнджу состоится саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Ожидается, что за несколько дней до мероприятия на юг Корейского полуострова прибудет президент США Дональд Трамп.