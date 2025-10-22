Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
21 октября 2025 / 20:17
21 октября 2025 / 13:03
20 октября 2025 / 19:52
Общество
Общество
Белорусские пограничники нашли на границе с Латвией избитых беженцев из Эритреи
22 октября 2025 / 16:15
Белорусские пограничники нашли на границе с Латвией избитых беженцев из Эритреи
© Сергей Карпухин/ ТАСС

Белорусские пограничники нашли в Витебской области на границе с Латвией беженцев из Эритреи, один из них погиб. Об этом информировали в пресс-службе Следственного комитета Белоруссии.

Сообщается, что во вторник днем пограничники Белоруссии в Браславском районе обнаружили двух иностранцев, которые несли "тело своего товарища". На место происшествия прибыли скорая медицинская помощь и следственно-оперативная группа.

При помощи переводчика выжившие граждане Эритреи рассказали следователю, что втроем находились на территории Латвии, где их остановили люди в форме, которые отобрали и разбили мобильные телефоны. После этого их затолкали в микроавтобус и начали избивать, используя электрошокеры. В ведомстве указали, что "в процессе 29-летний мужчина упал и перестал двигаться". Затем людей привезли к границе и выбросили из автомобиля, открыли калитку для животных в ограждении, вынудив идти на территорию Белоруссии.

Как отмечается, выжившим оказали медицинскую помощь. Были назначены судебно-медицинские экспертизы. Инициирована проверка Браславским районным отделом СК.

Некоторое время назад Государственный пограничный комитет Белоруссии заявлял, что с начала года европейская миграционная политика повлекла гибель 15 человек. Всего с 2021 года на границе Белоруссии со странами ЕС было найдено 76 тел погибших беженцев. 

