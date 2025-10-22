Дело Саркози – не политика, а криминал. Мнение
22 октября 2025 / 19:08
Политолог Крутаков: договоренностей РФ и США недостаточно для решения конфликта
22 октября 2025 / 19:01
Отношения РФ и Японии не изменятся с приходом нового премьер-министра. Мнение
22 октября 2025 / 18:58
Безопасность
К тренировке ядерных сил РФ привлекли "Ярс", подлодку "Брянск" и Ту-95МС
22 октября 2025 / 16:30
© Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
К тренировке стратегических ядерных сил привлечены ракетные комплексы "Ярс", подлодка "Брянск", самолеты дальней авиации Ту-95МС. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе тренировки стратегических ядерных сил с участием президента РФ Владимира Путина, передает ТАСС.
"На тренировке предлагается отработать порядок действий по санкционированию применения ядерного оружия. Практические действия будут осуществлять подвижные грунтовые ракетные комплексы "Ярс" с государственного испытательного космодрома Плесецк, ракетная подводная лодка стратегического назначения Северного флота "Брянск" из вод Баренцова моря, стратегические ракетоносцы Ту-95МС с аэродрома базирования", - указал он.