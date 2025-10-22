К тренировке ядерных сил РФ привлекли "Ярс", подлодку "Брянск" и Ту-95МС

К тренировке стратегических ядерных сил привлечены ракетные комплексы "Ярс", подлодка "Брянск", самолеты дальней авиации Ту-95МС. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе тренировки стратегических ядерных сил с участием президента РФ Владимира Путина, передает ТАСС.

"На тренировке предлагается отработать порядок действий по санкционированию применения ядерного оружия. Практические действия будут осуществлять подвижные грунтовые ракетные комплексы "Ярс" с государственного испытательного космодрома Плесецк, ракетная подводная лодка стратегического назначения Северного флота "Брянск" из вод Баренцова моря, стратегические ракетоносцы Ту-95МС с аэродрома базирования", - указал он.