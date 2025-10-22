Отношения РФ и Японии не изменятся с приходом нового премьер-министра. Мнение

Впервые в Японии премьер-министром стала женщина. Председатель правящей Либерально-демократической партии Санаэ Такаити победила с большим отрывом. Для ее партии это возможность освежить политический имидж и укрепить позиции, которые в последние годы заметно слабели.

Многие эксперты стали сравнивать Санаэ Такаити с Дональдом Трампом или с Маргарит Тэтчер. На современном историческом этапе многие политики действительно пытаются подражать такому стилю, которому свойственна принципиальность и быстрота решений. Быстрая реакция на различные вызовы привлекает избирателей. Можно согласиться, что Санаэ Такаити лидер именно такого типа.

Что касается перспектив российско-японских отношений, то не стоит ожидать каких-то заметных перемен. В вопросе конфликта с Украиной Япония продолжит придерживаться западного подхода, мало что может измениться и в теме принадлежности Курильских островов.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" политолог, юрист-международник Николай Топорнин.

