/ Дальнее зарубежье / Политика / Многополярный мир / Многополярный мир
Политика
Отношения РФ и Японии не изменятся с приходом нового премьер-министра. Мнение
22 октября 2025 / 18:58

Впервые в Японии премьер-министром стала женщина. Председатель правящей Либерально-демократической партии Санаэ Такаити победила с большим отрывом. Для ее партии это возможность освежить политический имидж и укрепить позиции, которые в последние годы заметно слабели.

Многие эксперты стали сравнивать Санаэ Такаити с Дональдом Трампом или с Маргарит Тэтчер. На современном историческом этапе многие политики действительно пытаются подражать такому стилю, которому свойственна принципиальность и быстрота решений. Быстрая реакция на различные вызовы привлекает избирателей. Можно согласиться, что  Санаэ Такаити лидер именно такого типа.

Что касается перспектив российско-японских отношений, то не стоит ожидать каких-то заметных перемен. В вопросе конфликта с Украиной Япония продолжит придерживаться западного подхода, мало что может измениться и в теме принадлежности Курильских островов.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос"  политолог, юрист-международник Николай Топорнин.
Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/024059a297f63c69d80706bac60edb81/

 

