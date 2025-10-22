Политолог Крутаков: договоренностей РФ и США недостаточно для решения конфликта

Встреча Путина и Трампа, если она состоится в Будапеште или где-то еще, не приведет к решению всех мировых противоречий. Даже проблема Украины, по которой идут такие сложные переговоры, это проблема не Украины только, а вопрос глобальной безопасности и мировых взаимоотношений. И этот вопрос не может разрешиться лишь двусторонними решениями.

Для Зеленского передача России всего Донбасса – это смерть не только политическая, но и физическая. Так называемые бандеровцы, пойдут на все, чтобы его уничтожить. У России есть также совершенно принципиальные вопросы, уступать в которых она просто не может. Для того, чтобы любые мирные соглашения работали, заинтересованность в их выполнении должна быть у всех сторон конфликта.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" политолог Леонид Крутаков.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/91f2a44eeb115e75f9d037489a74a7ff/