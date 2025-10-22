Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
22 октября 2025 / 19:08
Дело Саркози – не политика, а криминал. Мнение
22 октября 2025 / 19:08

То, что бывший президент Саркози сегодня сел в тюрьму и начал отбывать свой пятилетний срок – исключительное событие для Франции. Надо признать, что судебное преследование Саркози не было каким-то сведением счетов и не имело политической подоплеки. Об этом во Франции даже никто и не говорит. Саркози уже много лет не является ни авторитетным, ни влиятельным политиком.

Французская Фемида заинтересовалась им практически сразу после того, как он завершил свой президентский срок и только сейчас обвинения в финансовых махинациях удалось доказать. Сейчас можно сказать, что тюремное заключение Саркози это – прямое следствие того, что он незаконно получал деньги от Каддафи и отрицал это. Остается отдать дань французскому правосудию, которое не спустило дело Саркози на тормозах.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос"  политолог, юрист-международник Николай Топорнин.
Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/e2a4f7157bd4865e9c8a19e451b9443a/

 

