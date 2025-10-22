Большинство поляков негативно оценивают работу правительства Туска

Большинство поляков негативно оценивают деятельность правительства премьер-министра Дональда Туска. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного центром United Surveys по заказу интернет-портала Wirtualnа Polskа.

Так, об отрицательном отношении к работе действующего кабмина заявили 52,8% респондентов, при этом 38,7% участников опроса охарактеризовали свою позицию как "резко отрицательную".

Вместе с тем противоположного мнения придерживаются 35,5% польских граждан, лишь 11% "совершенно довольны" работой правительства.

Кабинет Туска был сформирован после победы оппозиционных сил на парламентских выборах 15 октября 2023 года. Очередные выборы в парламент пройдут в 2027 году.

Опрос проводился 10-13 октября на территории всей страны с участием 1 000 респондентов старше 18 лет.