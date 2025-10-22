Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
22 октября 2025 / 19:29
22 октября 2025 / 19:08
/ Дальнее зарубежье / Политика / Евроведение / Политика и религия
Политика
Большинство поляков негативно оценивают работу правительства Туска
22 октября 2025 / 16:45
Большинство поляков негативно оценивают работу правительства Туска
© Cancillería del primer ministro de Polonia via AP/ТАСС

Большинство поляков негативно оценивают деятельность правительства премьер-министра Дональда Туска. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного центром United Surveys по заказу интернет-портала Wirtualnа Polskа.

Так, об отрицательном отношении к работе действующего кабмина заявили 52,8% респондентов, при этом 38,7% участников опроса охарактеризовали свою позицию как "резко отрицательную".

Вместе с тем противоположного мнения придерживаются 35,5% польских граждан, лишь 11% "совершенно довольны" работой правительства.

Кабинет Туска был сформирован после победы оппозиционных сил на парламентских выборах 15 октября 2023 года. Очередные выборы в парламент пройдут в 2027 году.

Опрос проводился 10-13 октября на территории всей страны с участием 1 000 респондентов старше 18 лет. 

