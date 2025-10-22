В России около 6 млн граждан не знают, что они больны сахарным диабетом

Около 6 млн жителей России страдают сахарным диабетом, при этом еще столько же имеют скрытые формы этого заболевания. На это обратил внимание замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин, выступая на конгрессе "Национальное здравоохранение".

"Число пациентов, страдающих сахарным диабетом, ежегодно демонстрирует рост, это в целом мировой тренд. У нас сегодня около 6 млн человек, по официальной статистике, страдают сахарным диабетом различных типов, и примерно такое же количество человек со скрытыми формами, то есть им заболевания еще не диагностированы", - указал он.

Замминистра отметил, что за последние два года в России было создано 90 региональных и 155 межрегиональных эндокринологических центров. Вместе с тем 73 федеральные медицинские организации, которые оказывают помощь пациентам с сахарным диабетом, прошли модернизацию. "Практически во всех субъектах были организованы школы сахарного диабета, это одна из важных составляющих в технологиях лечения пациента. Важно обучить пациента жить с этим диагнозом и управлять собственным здоровьем", - заявил он.

Камкин также заметил, что школу диабета необходимо проходить не реже, чем один раз в три года. "Сегодня уже свыше 1,5 млн человек такие рекомендации получили", - добавил он.