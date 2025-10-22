Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
22 октября 2025 / 19:08
22 октября 2025 / 19:01
22 октября 2025 / 18:58
Президент РФ назначил Сергея Жесткого послом в Лаосе
22 октября 2025 / 17:16
Президент РФ назначил Сергея Жесткого послом в Лаосе
© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

Президент РФ Владимир Путин своим указом назначил Сергея Жесткого послом страны в Лаосе. Соответствующий документ опубликован.

"Назначить Жесткого Сергея Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Лаосской Народно-Демократической Республике", - следует из текста указа.

Другим указом главы государства от этой должности был освобожден Владимир Калинин. Он был назначен послом РФ в Лаосе в 2019 году.

Ранее Жесткий занимал пост заместителя директора третьего департамента Азии МИД РФ. 

