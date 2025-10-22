Дело Саркози – не политика, а криминал. Мнение
Президент РФ назначил Сергея Жесткого послом в Лаосе
22 октября 2025 / 17:16
© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС
Президент РФ Владимир Путин своим указом назначил Сергея Жесткого послом страны в Лаосе. Соответствующий документ опубликован.
"Назначить Жесткого Сергея Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Лаосской Народно-Демократической Республике", - следует из текста указа.
Другим указом главы государства от этой должности был освобожден Владимир Калинин. Он был назначен послом РФ в Лаосе в 2019 году.
Ранее Жесткий занимал пост заместителя директора третьего департамента Азии МИД РФ.