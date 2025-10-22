Президент РФ назначил Сергея Жесткого послом в Лаосе

Президент РФ Владимир Путин своим указом назначил Сергея Жесткого послом страны в Лаосе. Соответствующий документ опубликован.

"Назначить Жесткого Сергея Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Лаосской Народно-Демократической Республике", - следует из текста указа.

Другим указом главы государства от этой должности был освобожден Владимир Калинин. Он был назначен послом РФ в Лаосе в 2019 году.

Ранее Жесткий занимал пост заместителя директора третьего департамента Азии МИД РФ.