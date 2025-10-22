Российские ВС атаковали объекты нефтепереработки и транспортной инфраструктуры для ВСУ

Российские войска за прошедшие сутки ударили по сборочному цеху военного предприятия, объектам нефтепереработки и транспортной инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Отмечается, что российские военные атаковали предприятие, выпускающее военную продукцию, а также объекты нефтепереработки и транспортную инфраструктуру, используемые в интересах ВСУ. Удар нанесли оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.

Кроме того, поражение нанесено пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 144 районах, указали в российском оборонном ведомстве.