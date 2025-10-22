Дело Саркози – не политика, а криминал. Мнение
22 октября 2025 / 19:08
Политолог Крутаков: договоренностей РФ и США недостаточно для решения конфликта
22 октября 2025 / 19:01
Отношения РФ и Японии не изменятся с приходом нового премьер-министра. Мнение
22 октября 2025 / 18:58
Безопасность
Российские ВС атаковали объекты нефтепереработки и транспортной инфраструктуры для ВСУ
22 октября 2025 / 17:27
© Алексей Коновалов/ ТАСС
Российские войска за прошедшие сутки ударили по сборочному цеху военного предприятия, объектам нефтепереработки и транспортной инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Отмечается, что российские военные атаковали предприятие, выпускающее военную продукцию, а также объекты нефтепереработки и транспортную инфраструктуру, используемые в интересах ВСУ. Удар нанесли оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.
Кроме того, поражение нанесено пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 144 районах, указали в российском оборонном ведомстве.