Расширение антироссийских санкций пока поставлено на паузу

Александр Пасечник, руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности; доцент Финансового университета при Правительстве РФ

Во второй декаде октября поступают противоречивые сигналы по поводу перспективы поставок российской нефти в Индию. 15 октября лидер США Дональд Трамп заявил, что он провел переговоры с премьер-министром республики Нарендрой Моди, и получил заверение, что якобы готовится отказ Нью-Дели от нефти из России. Но после от властей Индии начали поступать комментарии, опровергающие заявление Трампа. Об этом проинформировали в том числе и западные новостные агентства.

Более того, Индия намерена восстановить объемы импорта российской нефти в октябре после падения его уровня в третьем квартале текущего года. Об этом 17 октября сообщило издание Press Trust of India со ссылкой на данные отслеживания поставок. 20 октября замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил ТАСС, что поставки российской нефти в Индию продолжаются.

Дональд Трамп политически продавливает Нью-Дели, предлагая свою альтернативную нефть, в том числе из Гайаны, где широко присутствует американская группа ExxonMobil. Тем временем НПЗ Индии ждут разъяснения от местных властей. Видимо, столь «пестрыми» заявлениями Трамп старается усилить и переговорную позицию на треке по разрешению украинского конфликта — в ближайшие недели может состояться его очная встреча с Владимиром Путиным, предположительно в Будапеште (Венгрия).

Западная коалиция пока не едина в расширении рестрикций против РФ. Евросоюз до сих пор не утвердил 19-й санкционный пакет, хотя уже как месяц опубликовал пресс-релиз с его содержанием. Великобритания же ждать не стала. В рамках масштабного обновления российского сегмента санкционного списка она включила в него крупнейшие нефтяные компании РФ — «Роснефть» и ЛУКОЙЛ. Также, согласно опубликованному 15 октября документу на сайте британского кабмина, под санкции подпала индийская группа Nayara Energy, совладельцем которой является «Роснефть». Расширен и список танкеров «теневого флота», которые не могут заходить в порты королевства. Но это все не критично: ТЭК РФ давно адаптировался к рестрикциям, а в порты Англии особой нужды заходить танкерам из блок-списка не было и нет. Страховое же покрытие на перевозку российской нефти британские компании давно не предоставляют.

Куда важней — предвидеть ходы США. Здесь главное, что пока лидер США Дональд Трамп воздерживается от применения прямого ужесточения санкций против РФ. 16 октября он заявил, что сейчас не самое подходящее время для введения новых санкций в адрес России, однако он не возражает против такого развития событий. Об этом он сказал журналистам в Белом доме. Прежде лидер республиканского большинства в сенате США Джон Тун заявил, что «настало время» приступить к рассмотрению законопроекта о введении новых санкций против России.

США при правлении Джозефа Байдена задавали фарватер станам G7 — о том, как действовать в санкционном поле против РФ. Теперь же, когда в январе в Белый дом зашел Трамп, прямых санкций против Москвы он до сих пор не применил, ограничиваясь лишь вербальными угрозами, сетуя на необходимость завершить конфликт на Украине.

Правда, Трамп снял мораторий на некоторые санкции, введенные еще Байденом. Именно так вступили в силу санкции против «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS), в капитале которой присутствует «Газпром». Решение этой проблемы пока не найдено.

Введенные администрацией предыдущего президента США Джо Байдена в январе 2025 года рестрикции против NIS так и не были отложены в восьмой по счету раз. Санкции Минфина США в отношении крупнейшей компании Сербии вступили в силу 8 октября, после серии отсрочек. Это «провоцирует» большие перемены в работе NIS, существенный пакет в которой принадлежит «Газпрому».

Президент Сербии Александр Вучич предложил, чтобы республика выкупила российскую долю в энергокомпании NIS, но эта идея была встречена без энтузиазма, сообщили 15 октября сербские СМИ. По их данным, такое предложение Вучич сделал на встрече с главой «Газпром нефти» Александром Дюковым и замглавы Минэнерго РФ Павлом Сорокиным. Президент Сербии пообещал, что «когда ситуация на международном уровне нормализируется, доля будет возвращена».

Российская сторона не поддержала такое предложение и склоняется к тому, чтобы продать свою долю третьей стороне, публично не конкретизируя юрисдикцию возможного покупателя. Принадлежащий NIS крупный республиканский завод пока загружается из танков-накопителей. «Проблемы с сырьем будут, но у нас достаточно резервов», - пояснял 8 октября Вучич, комментируя режим санкций. Он отметил, что НПЗ в Панчево сможет работать без поставок нефти до 1 ноября. В ближайшие недели эта тема с повестки вряд ли будет снята — кейс с NIS продолжит оставаться в фокусе внимания СМИ.