OE24: канцлер Австрии перенесет операцию из-за болей в спине
22 октября 2025 / 17:44
© AP Photo/ Geert Vanden Wijngaert/ТАСС
Федеральному канцлеру Австрии Кристиану Штокеру проведут плановую операцию из-за болей в области спины, передает телеканал OE24.
Сообщается, что операцию проведут во время осенних каникул 27-31 октября, приуроченных национальному празднику - Дню нейтралитета. По данным телеканала, глава правительства "уже давно жалуется на боли в спине". В связи с этим специалисты рекомендовали плановое медицинское вмешательство.
После выписки из стационара Штокер некоторое время будет работать из дома. Его публичные обязанности в случае необходимости будут исполнять вице-канцлер Андреас Баблер или статс-секретарь Ведомства федерального канцлера Александер Прёлль.