Арагчи призвал США отказаться от завышенных требований в диалоге с Ираном

Иран не намерен возвращаться к переговорам с США по вопросу урегулирования кризиса вокруг ядерной программы исламской республики до тех пор, пока Вашингтон не откажется от завышенных требований. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

"Мы не вернемся за стол переговоров до тех пор, пока Вашингтон не откажется от своей алчной политики и не перестанет предъявлять нам необоснованные требования", - цитирует его агентство Tasnim.

По словам министра, ранее проводившийся между Ираном и США диалог, включая контакты на полях Генассамблеи ООН в сентябре в Нью-Йорке, был приостановлен и не продвинулся именно из-за чрезмерных требований американского руководства.

С начала текущего года пять раундов переговоров Ирана с США по ядерному досье завершились безрезультатно из-за начала военной операции Израиля против исламской республики и ударов американских ВС по иранским ядерным объектам.