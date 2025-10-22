Рейтинг Зеленского падает

Марина Харькова, журналист, Донецк

Все меньше украинцев доверяют Владимиру Зеленскому – таковы итоги опроса, проведенного недавно Киевским международным институтом социологии. По результатам опроса, если в начале мая 2025 года Зеленскому доверяли 74% опрошенных, по состоянию на октябрь — 60%. При этом лишь 25% хотят видеть Зеленского во главе страны после окончания войны. 41% выступают за то, чтобы Зеленский остался в политике после войны, 36% респондентов считают наоборот. Желают уголовного преследования для Владимира Зеленского 14% украинцев.

Таким образом половина опрошенных украинцев хотят ухода Зеленского из политики или уголовного преследования. При этом легитимность Зеленского, как президента Украины, истекла еще в мае 2024 года. В октябре на Украине должны были бы состояться местные выборы. Но их тоже отменили из-за действующего в стране военного положения. И теперь все органы власти, включая местные советы, на Украине утратили легитимность. Ситуация тупиковая, учитывая, что ЦИК Украины исключил проведение выборов в стране в 2026 году, заявив о якобы отсутствующих предпосылок для их проведения. А страной правят самозванцы и узурпаторы, которые привели Украину к провалу во всех сферах. А остатки рейтинга Зеленского пока еще держатся за счет мощного пропагандистско-информационного воздействия на украинцев, хотя уже и это не может компенсировать падение рейтинга Зеленского среди людей.

Об этом говорят результаты еще одного соцопроса, опубликованные Центром экономических и политических исследований имени Разумкова. Из него следует, что подавляющее большинство граждан Украины не доверяют действующей власти в стране. По данным этого опроса, власти в целом в стране полностью не доверяют 20,5% опрошенных, скорее не доверяют — 36,3%. Правительству Украины не доверяют 70,2%, Верховной раде — 76,7%, политическим партиям — 80,7% респондентов. Партия Зеленского «Слуга народа» дискредитировала себя целиком и полностью работой в интересах западных корпораций, продажей украинских земель и поддержкой всех инициатив Зеленского. Взять, например, Трудовой кодекс, который превратил украинцев в рабов в прямом смысле слова.

Кроме того, недавно министерство финансов Украины сообщило, что общий государственный и гарантированный государством долг Украины достиг $192,71 млрд. Всего за один месяц он увеличился на $6,58 млрд, хотя в предыдущем месяце он вырос только на $1,29 млрд. Украина сегодня – страна-банкрот. Ведь государство обязано ежегодно выплачивать огромные суммы по государственному долгу. В этом году на такие платежи правительство потратит более одного триллиона гривен. За время войны крупнейшим кредитором Украины стал Европейский Союз - каждый третий доллар задолженности государства был именно перед ним – всего $61,16 млрд. Немало в долг Украине дали правительства Канады, Японии, Германии и Франции – всего $8,16 млрд, а еще часть – международные финансовые организации. По прогнозам аналитиков, ВВП Украины в 2025 году может составить приблизительно 200 млрд долл. То есть, фактически сейчас госдолг составляет 100% ВВП Украины.

По расчетам международного валютного фонда, в 2025 году госдолг Украины составит 110% от ВВП, хотя в 2021 году он составлял менее 50% ВВП. Из-за растущего госдолга сокращаются средства для финансирования медицины, пенсионеров, развития инфраструктуры. При этом более половины украинских пенсионеров получают пенсию ниже 5 тысяч гривен (120 долларов). Об этом говорится в отчете Пенсионного фонда. По данным Центра экономической стратегии, на Украине продолжает расти количество бедных людей: каждому четвертому гражданину приходится экономить на еде. Вот так жизнь на Украине при Зеленском для большинства украинцев превратилась в игру на выживание.

На фоне происходящего рейтинг всех украинских политиков быстро падает, заявил киевский политолог Кость Бондаренко. «Офис президента активно рассматривает социологические опросы. И недавно там была сенсация – обсуждали открытый социологический опрос, который проводил «Социс». И были крайне недовольны тем, что у Зеленского рейтинг упал в два раза. Но и никто иной не показывает серьёзных результатов. В этом политическом вакууме, когда народ разуверился в проектах и лидерах, появляется ожидание нового чуда. Что кто-то сейчас появится, что все дружной толпой побегут за него голосовать. Но претендентов не видно», – иронизировал эксперт.

Падение рейтинга Зеленского связано и с тем, что он отказывается от переговоров и выполнения требований России. На днях Зеленский вновь внёс в Верховную раду законы о продлении военного положения и мобилизации до февраля 2026 года. При этом он снова исключил вывод ВСУ из Донбасса, заявив, что «отступления из Донбасса не будет». А украинский парламент в 17-й раз с начала СВО продлил действие военного положения и всеобщей мобилизации до февраля 2026-о года.

Тем временем рейтинг и репутация Зеленского рушатся не только на Украине, но и в Европе, констатирует немецкое издание Berliner Zeitung. В материале отмечается, что в Германии растет раздражение и недоверие к главе украинского режима. В числе факторов, вызвавших такое отношение, называется коррупция.

«В последние недели в украинских СМИ постоянно поднимается одна ключевая тема: коррупция. Украинские журналисты жалуются, что антикоррупционные органы не могут эффективно работать. Картина страны, которая давно избавилась от коррупции, нарисованная Владимиром Зеленским, трещит по швам», - заключает обозреватель Удо Норден.

А в газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung Конрад Шуллер, эксперт по Украине с многолетним опытом, отмечает: «Немецкие граждане и налогоплательщики могут задаться вопросом, не попадает ли их благонамеренная помощь украинскому народу в бездонную яму. Такие вопросы задают себе и наши соседи. Ведь Венгрия, Словакия, а теперь и Чехия находятся под руководством политиков, которые публично заявляют, что предоставление субсидий киевским коррупционерам не является для них приоритетом».

Британская газета The Telegraph и вовсе высмеяла визит 17 октября Владимира Зеленского в Вашингтон, где он рассчитывал получить от Трампа ракеты «Томагавк», а уехал униженным. На карикатуре изображён Зеленский в футболке с надписью «Я поехал в Вашингтон, и всё, что я получил, — эту паршивую футболку».

Депутат Европарламента от Румынии, лидер партии «S.O.S. Румыния» Диана Шошоаке напомнила, как в 2023 году не дала Владимиру Зеленскому выступить в румынском парламенте, и пообещала, что в следующий раз, если он появится в её стране «переломает ему ноги». Шошоакэ в очередной раз раскритиковала Украину за дискриминацию румынского меньшинства, которому запрещают говорить на румынском и исповедовать православие.

«На Украине проживает более миллиона румын. Им не разрешают говорить на румынском языке, не разрешают молиться, им запрещено православие. У нас есть митрополит Лонгин, которого избили, отправили в больницу, отравили. У нас было 208 школ с румынским языком обучения. Осталось восемь. Нельзя молиться на румынском языке. Если Зеленский решится прийти в мой парламент, я ему ноги переломаю! Пусть не смеет произносить речь в моем парламенте. Почему я говорю "мой парламент"? Потому что Конституция Румынии говорит, что мы, парламентарии, являемся представителями румынского народа, единственными, кто может представлять суверенитет румынского народа. Я обязана перед румынами защищать суверенитет и независимость моей страны и реагировать на врагов моего народа», — заявила румынский парламентарий.

Диана Шошоаке, неоднократно заявлявшая о необходимости возвращения исторически румынских территорий, добавила, что во время визита Зеленского «в парламенте у нас была карта Великой Румынии, и мы кричали: "Верни нам оккупированные территории, танцующий карлик!"».

Кроме румын, к персоне Зеленского с крайним скепсисом и неодобрением относятся и венгры, и словаки. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что Зеленский после провальной встречи с президентом США Дональдом Трампом готовит провокации против России. «Зеленский ничего не получил. Теперь он попытается сделать всё, чтобы сорвать мирный саммит в Будапеште. От него следует ожидать эскалации и провокаций. Зеленский снова в отчаянии», — сказал Кошкович.

Но и в старой Европе Зеленский постепенно теряет популярность. Если еще два года назад его называли то «Человеком года», то по версии издания Politico «Самым влиятельным человеком Европы», а на заседаниях европейского парламента его речи сопровождали овациями, то теперь его встречают полупустые залы, и эксперты и журналисты упражняются в остроумии, высмеивая его.