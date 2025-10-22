Биржевая цена АИ-92 снизилась после пяти дней роста

Биржевая цена бензина марки АИ-92 снизилась на 0,22% после того, как пять дней подряд обновляла исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. За день на рынке нефтепродуктов подорожал только зимний дизель.

Стоимость АИ-92 на торгах в среду составила 74,232 тыс. рублей за тонну (-0,22%). Цена АИ-95 по территориальному индексу европейской части РФ также опустилась на 0,01% и находилась на отметке в 79,599 тыс. рублей за тонну.

Цена летнего дизельного топлива за день снизилась на 0,25%, до 64,777 тыс. рублей за тонну. Стоимость межсезонного дизеля опустилась на 1,03%, составив 62,931 тыс. рублей за тонну, зимнего дизеля - выросла на 0,26%, до 77,857 тыс. рублей за тонну.

Топочный мазут подешевел на 0,07% - до 21,917 тыс. рублей за тонну. Стоимость топлива для реактивных двигателей снизилась на 0,67% и составила 79,668 тыс. рублей за тонну. Цена сжиженных углеводородных газов упала на 2,43% и торговалась на уровне 21,577 тыс. рублей за тонну.