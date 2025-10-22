Globo: Лула да Силва и Трамп встретятся в Малайзии 26 октября

Двусторонняя встреча президентов Бразилии и США Луиса Инасиу Лулы да Силвы и Дональда Трампа состоится 26 октября в Малайзии. Об этом информировала газета O Globo, ссылаясь на помощников бразильского лидера.

Сообщается, что встреча пройдет в день открытия саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который примет Малайзия. После переговоров с Трампом у президента Бразилии намечена двусторонняя встреча с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Кроме того, до саммита АСЕАН Лула да Силва совершит государственный визит в Индонезию.

В начале текущего месяца лидеры Бразилии и США уже провели телефонный разговор и условились о двусторонней встрече в ближайшее время.