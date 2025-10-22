Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
22 октября 2025 / 21:01
КОТИРОВКИ
USD
22/10
81.3475
EUR
22/10
94.6656
Новости часа
Пенсии 470 тыс. россиянок с пятью и более детьми вырастут в 2026 году Дело Саркози – не политика, а криминал. Мнение
Москва
22 октября 2025 / 21:01
Котировки
USD
22/10
81.3475
0.0000
EUR
22/10
94.6656
0.0000
Дело Саркози – не политика, а криминал. Мнение
Дело Саркози – не политика, а криминал. Мнение
22 октября 2025 / 19:08
Политолог Крутаков: договоренностей РФ и США недостаточно для решения конфликта
Политолог Крутаков: договоренностей РФ и США недостаточно для решения конфликта
22 октября 2025 / 19:01
Отношения РФ и Японии не изменятся с приходом нового премьер-министра. Мнение
Отношения РФ и Японии не изменятся с приходом нового премьер-министра. Мнение
22 октября 2025 / 18:58
Мы остаёмся в рамках
договорённостей Аляски
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / США: после империи / Геополитика
Политика
Globo: Лула да Силва и Трамп встретятся в Малайзии 26 октября
22 октября 2025 / 18:42
Globo: Лула да Силва и Трамп встретятся в Малайзии 26 октября
© AP Photo/ Geert Vanden Wijngaert/ТАСС

Двусторонняя встреча президентов Бразилии и США Луиса Инасиу Лулы да Силвы и Дональда Трампа состоится 26 октября в Малайзии. Об этом информировала газета O Globo, ссылаясь на помощников бразильского лидера.

Сообщается, что встреча пройдет в день открытия саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который примет Малайзия. После переговоров с Трампом у президента Бразилии намечена двусторонняя встреча с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Кроме того, до саммита АСЕАН Лула да Силва совершит государственный визит в Индонезию.

В начале текущего месяца лидеры Бразилии и США уже провели телефонный разговор и условились о двусторонней встрече в ближайшее время.

Дело Саркози – не политика, а криминал. Мнение
Дело Саркози – не политика, а криминал. Мнение
Политолог Крутаков: договоренностей РФ и США недостаточно для решения конфликта
Политолог Крутаков: договоренностей РФ и США недостаточно для решения конфликта
Отношения РФ и Японии не изменятся с приходом нового премьер-министра. Мнение
Отношения РФ и Японии не изменятся с приходом нового премьер-министра. Мнение
Мы остаёмся в рамках
договорённостей Аляски
Владимир Путин
Все интервью
19:15
Пенсии 470 тыс. россиянок с пятью и более детьми вырастут в 2026 году
18:58
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 525 военных
18:42
Globo: Лула да Силва и Трамп встретятся в Малайзии 26 октября
18:20
Биржевая цена АИ-92 снизилась после пяти дней роста
17:59
Арагчи призвал США отказаться от завышенных требований в диалоге с Ираном
17:44
OE24: канцлер Австрии перенесет операцию из-за болей в спине
17:27
Российские ВС атаковали объекты нефтепереработки и транспортной инфраструктуры для ВСУ
17:16
Президент РФ назначил Сергея Жесткого послом в Лаосе
16:58
В России около 6 млн граждан не знают, что они больны сахарным диабетом
16:45
Большинство поляков негативно оценивают работу правительства Туска
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения