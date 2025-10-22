В отношения с США Китай выступает с более сильных позиций

Администрация президента США Дональда Трампа оставляет свободным место в расписании американского лидера под встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщил американский представитель на торговых переговорах Джеймисон Грир.

Ранее американский президент заявил, что планирует встретиться с Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС, который будет проходить с 31 октября по 1 ноября в Республике Корея. "Если это [встреча] произойдет, то место в расписании для этого есть. Безусловно, решение о встрече председателя Си [Цзиньпина] и президента должно приниматься на обоюдной основе, - сказал Грир в интервью телекомпании CNBC. - Полагаю, что есть смысл провести переговоры".

Грир указал, что в случае встречи лидеров США и Китая одной из тем станет закупка КНР американской сельскохозяйственной продукции, в частности соевых бобов и сорго. "Очевидно, что президент [Трамп] поднимет этот вопрос", - указал он.

Профессор РУДН Юрий Тавровский отмечает в этой связи, что «в вопросе о возможной встречи Трампа и Си Цзиньпина в Южной Корее столько неизвестных, что прогнозировать это не просто трудно, а практически невозможно. Но, я думаю, что, несмотря на все фокусы Трампа и обслуживающей его администрации, встреча все-таки состоится. Но здесь в значительной степени важны итоги 4-го Пленума ЦК КПК, который в эти дни проходит, и там будет утверждена новая стратегия Китая в отношении Америки. А предсказывать эти решения очень трудно, но думаю, что китайцы в своей манере не будут идти на какие-то экстремальные решения, а будут следовать принципу золотой середины. Поэтому скорее всего, встреча состоится, и Китай будет выступать с более сильной позицией, чем это было в первый период правления Трампа, когда Китай слегка прогибался. Но в любом случае ситуация не ясная, и нужно подождать несколько дней и в первую очередь подождать итогов 4-го Пленума ЦК КПК».

Эксперт также полагает, что «позиция Трампа в отношении торговых противоречий с Китаем сейчас такова, что он методом наездов и откатов пытается вынудить Китай на какие-то уступки. Цель - упрочение позиции Америки. Поэтому все это надо рассматривать, как тактические ухищрения в рамках общей стратегии Америки на сдерживание Китая. Ведь Китай является для Америки главным противником в борьбе за мировую гегемонию».