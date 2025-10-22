Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 525 военных

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 525 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Уточняется, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 180 человек, в зоне ответственности "Запада" - до 230, "Южной" - до 220, "Центра" - свыше 520, на направлении "Восток" - более 315, "Днепр" - до 60 военнослужащих.