Экономика
Пенсии 470 тыс. россиянок с пятью и более детьми вырастут в 2026 году
22 октября 2025 / 19:15
© Кирилл Кухмарь/ ТАСС
Страховые пенсии женщин будут перерассчитаны в 2026 году за периоды ухода за пятым и последующими детьми. Увеличение в этой связи затронет 470 тыс. россиянок, заявил глава Социального фонда России Сергей Чирков, выступая в Госдуме.
"В бюджете Социального фонда на 2026 год предусмотрен перерасчет страховой пенсии женщинам за периоды ухода за пятым и последующими детьми. Перерасчет получат свыше 470 тыс. женщин", - отметил он.
Чирков указал, что в следующем году расходы на эти цели составят 10,9 млрд рублей. При этом пенсия таких россиянок в среднем вырастет на 1,9 тыс. рублей. Кроме того, с 2026 года вводятся социальные гарантии женщинам, удостоенным звания "Мать-героиня". На это в бюджете заложено 337,2 млн рублей, сообщил он.