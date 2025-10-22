Саммит в Будапеште и переговорная тактика Трампа

Президент США Дональд Трамп уклончиво ответил на вопросы журналистов по поводу проведения переговоров в Будапеште с президентом России Владимиром Путиным

«Мы пока не приняли решение. В течение ближайших двух дней мы проинформируем вас о наших действиях», — сообщил 21 октября Дональд Трамп, отвечая на вопрос, состоится ли его вторая после саммита в Анкоридже встреча с Владимиром Путиным. «Я не хочу понапрасну проводить встречу, я не хочу понапрасну тратить время. Посмотрим, что произойдет», — добавил он.

Глава Белого дома повторил свой известный тезис о том, что первоочередной задачей должно стать немедленное прекращение огня по линии боевого соприкосновения. «Я сказал: идите к линии. Идите к линии сражения, к линиям поля битвы. А потом вы отступаете, идете домой, и все берут немного времени на отдых, потому что у вас есть две страны, которые убивают друг друга… Путин хочет, чтобы это закончилось, и Зеленский тоже этого хочет. Так что, думаю, это закончится»,— отметил он.

Между тем российская сторона не намерена соглашаться с подобными подходами. Как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве, "хочу официально подтвердить, Россия не изменила своей позиции по сравнению с теми пониманиями, которые были достигнуты в ходе продолжительных переговоров Путина и Трампа на Аляске. Эти понимания опираются на достигнутое тогда согласие, которое президент Трамп очень емко сформулировал, когда он сказал, что нужен долгосрочный устойчивый мир, а не немедленное прекращение огня, которое ни к чему не приведет, - сказал он. - Вот мы этой формуле остаемся полностью верны, и я ее подтвердил вчера в разговоре с [госсекретарем США] Марко Рубио".

Лавров обратил внимание, что из Вашингтона звучат заявления, что надо "немедленно остановиться" в конфликте на Украине, но, продолжил он, это значило бы забыть первопричины конфликта. "Поэтому, когда сейчас стало звучать из Вашингтона, что надо немедленно остановиться, не надо ничего больше обсуждать, остановиться, а там пускай история рассудит. Понимаете, если просто остановиться, это означает забыть про первопричины этого конфликта, которые американская администрация с приходом к власти Дональда Трампа четко понимала и озвучивала это понимание", - отметил глава российской дипломатии.

"Я имею в виду обеспечение внеблокового, нейтрального, безъядерного статуса Украины, что предполагает отказ от каких-либо попыток втягивать ее в НАТО, - перечислил он. - И я имею в виду прекращение фактического геноцида русского и русскоязычного населения, чем занимался киевский режим, начиная еще до прихода к власти господина [Владимира] Зеленского, когда законодательно запрещали все мыслимые и немыслимые права такого национального меньшинства, каким оно считается формально на Украине, но на самом деле, на русском говорит и думает большинство населения Украины, запрет русского языка во всех сферах жизни. Нацистский абсолютно режим".

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев отмечает в этой связи, что «для Трампа саммит - это инструмент манипуляций, инструмент воздействия. Сначала он заявляет, что давайте встречаться, мы к этому готовимся, а потом говорит, что он стал сомневаться, нужна ли эта встреча и готовы ли мы к ней, и ждет, пока его Россия начнет уговаривать. А чтобы Трамп не сомневался, Россия должна пойти на уступки. Это чисто трамповский подход к переговорам. Яркий пример тому - его заявления по «Томагавкам», когда он демонстрировал, что он почти принял решение и предлагал по сути уговаривать его изменить решение. То есть это тактика Трампа. Так и со встречей в Будапеште, он как бы предложил, а потом как бы засомневался».

Эксперт считает, что «однозначного ответа, состоится ли встреча, на сегодня нет. Да, встреча была бы полезна, но она не решит проблему. Саммит позволит лишь повысить доверие друг к другу, но не более того. А формулы решения украинского кризиса так и не найдено. Трамп предлагает: давайте стороны просто перестанут стрелять. Но это не решение. Украина за время, пока не стреляют, подберет новое оружие, соберет силы и будет просто новый виток войны. Вот и все. Скорее всего, будет встреча, но мало ли еще какой поворот сделает Трамп. У него этих поворотов по несколько на неделе. Но если он откажется от этой встречи, то потом выйдет с инициативой следующей. Это понятно. Но не более».