/ Ближнее зарубежье / Политика / Многополярный мир / Политика и религия
Политика
Президент Литвы принял отставку министра обороны Шакалене
22 октября 2025 / 19:31
Президент Литвы принял отставку министра обороны Шакалене
© REUTERS/ Janis Laizans/ТАСС

Президент Литвы Гитанас Науседа одобрил представление премьер-министра Инги Ругинене об отставке министра обороны Довиле Шакалене. Соответствующее сообщение распространила администрация главы государства.

"Руководствуясь конституцией, президент удовлетворил представление главы правительства об отставке министра обороны и подписал соответствующий декрет", - следует из сообщения.

По словам премьера, член ее правительства Шакалене, огласившая неокончательные цифры оборонного бюджета, "сознательно намеревалась дискредитировать финансирование обороны". "Этому нет оправданий, в этой связи принято справедливое решение об отставке", - сказала она в беседе с журналистами.

Причиной конфликта между премьером и министром обороны послужили разные оценки средств, выделенных на оборону в проекте госбюджета на 2026 год. Министр усомнилась в том, что все предусмотренные ассигнования будут использованы на оборонные цели. Премьер, со своей стороны, заявила, что ее доверие к Шакалене пошатнулось и в такой ситуации продолжить работу с ней в одной команде она не может.

