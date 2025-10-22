Мурашко заявил о необходимости пересмотреть взгляды на старение

Ранее существующие взгляды на старение подлежат пересмотру, определяющими факторами для современного здравоохранения становятся продление продолжительности здоровой жизни и замедление развития болезней. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе пленарной сессии конгресса "Национальное здравоохранение 2025".

"Подход к долголетию должен быть пересмотрен. Раньше мы рассматривали приоритет продления продолжительности жизни, лечения хронических заболеваний, старения как нормального физиологического процесса. Приоритет сегодня - продолжительность здоровой жизни, замедление развития болезни или нивелирование этого фактора. Например, инфаркт миокарда возникает не сегодня, атеросклеротическое заболевание может развиваться 20-30 лет, мы сегодня это погружаем в программу, не дать развиться инфаркту за счет ранней диагностики - вот главная задача", - отметил министр.

Вместе с тем, по его словам, добиваться лучших результатов в лечении пациентов удается достичь в том числе с помощью цифровых медицинских помощников.

Четвертый национальный конгресс с международным участием "Национальное здравоохранение" проходит в Москве 22-23 октября.