Ту-22М3 выполнили плановый полет над акваторией Балтийского моря

Дальние бомбардировщики Ту-22М3 Воздушно-космических сил РФ осуществили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Дальние бомбардировщики Ту-22М3 ВКС России совершили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35с и Су-27 Воздушно-космических сил", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на некоторых этапах более чем пятичасового полета Ту-22М3 сопровождали истребители иностранных государств.