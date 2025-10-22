Дело Саркози – не политика, а криминал. Мнение
22 октября 2025 / 19:08
Политолог Крутаков: договоренностей РФ и США недостаточно для решения конфликта
22 октября 2025 / 19:01
Отношения РФ и Японии не изменятся с приходом нового премьер-министра. Мнение
22 октября 2025 / 18:58
Безопасность
Ту-22М3 выполнили плановый полет над акваторией Балтийского моря
22 октября 2025 / 19:59
© Ладислав Карпов/ ТАСС
Дальние бомбардировщики Ту-22М3 Воздушно-космических сил РФ осуществили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Дальние бомбардировщики Ту-22М3 ВКС России совершили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35с и Су-27 Воздушно-космических сил", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на некоторых этапах более чем пятичасового полета Ту-22М3 сопровождали истребители иностранных государств.