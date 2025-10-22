В Венгрии считают шокирующим заявление Сикорского о подрыве нефтепровода

Венгерское правительство считает шокирующим заявление министра иностранных дел Радослава Сикорского по поводу нефтепровода "Дружба". В социальной сети Х он выразил надежду, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) смогут вывести из строя эту магистраль, по которой Венгрия получает российскую нефть.

"Шокирующее заявление главы МИД Польши! Радослав Сикорский надеется, что украинцы взорвут нефтепровод "Дружба", который обеспечивает Венгрию энергией. Это самый вопиющий пример разжигания войны!" - указал госсекретарь по вопросам международных коммуникаций и связей в ведомстве премьер-министра Венгрии Золтан Ковач в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По его словам, из-за этого "безответственного заявления историческая польско-венгерская дружба и энергетическая безопасность Венгрии оказались под угрозой". "Взрыв нефтепровода не приблизит нас к миру, а повлечет эскалацию войны. Мы этого не допустим!" - отметил представитель венгерского правительства.