В 2026 году МРОТ будет выше прожиточного минимума на 31,2%

Минимальный размер оплаты труда в 2026 году превысит прожиточный минимум трудоспособного населения на 31,2%. Об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин, выступая в Госдуме.

По его словам, с начала 2026 года показатель составит 27 093 рубля или 48% от медианной зарплаты. "МРОТ превысит прожиточный минимум трудоспособного населения на 31,2%", - указал замминистра.

Ранее стало известно, что в следующем году показатель вырастет на 20,7%.